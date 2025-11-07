Закон о тишине в Свердловской области: до скольки можно шуметь и какой штраф грозит нарушителям
Свердловчанам нельзя нарушать «тихий час» днем
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
В Свердловской области существуют определенные часы, когда шуметь строго запрещено. В противном случае нарушителям грозит штраф. Когда именно нельзя нарушать покой соседей — в материале URA.RU.
Статья 37 закона Свердловской области устанавливает правила поведения, направленные на защиту покоя жителей региона. Она запрещает шуметь в определенные часы и дни в местах проживания людей и рядом с ними, включая многоквартирные дома и учреждения вроде школ, больниц и гостиниц.
Что именно считается нарушением тишины
- Использование фейерверков,
- Проведение громких ремонтных и строительных работ
- использование громкой бытовой техники, погрузочные работы, танцы, музыка, крики в запрещенное время
Шумом считаются громкие ремонтные работы, но есть исключения, которые нарушением не будут
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
Однако закон предусматривает исключения для ситуаций, когда необходимо срочно устранить аварию или обеспечить безопасность граждан.
Когда нельзя шуметь
Запрет действует в будние дни:
- Днем: с 13 до 15 часов («тихий час»)
- Ночью: с 23 часов вечера до 8 утра следующего дня.
Кроме того, в пятницу вечером, а также в субботу, воскресенье и праздники нельзя проводить ремонтные работы, с 18 часов вечера до 11 часов утра. «Тихий час» также есть и в выходные.
Куда обращаться, если соседи не дают спать
В случае если ваши соседи громко шумят по ночам, необходимо позвонить в дежурную часть территориального отдела полиции, либо по телефону 02. По вашему адресу будет направлен патрульный автомобиль. Если нарушения носят систематический характер, следует обратиться к участковому.
Какое наказание грозит за нарушение
За нарушение тишины и покоя граждан в ночное время предусмотрен штраф для граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; для должностных лиц — от одной тысячи до пяти тысяч рублей; юридических лиц — от трех тысяч до семи тысяч рублей. В случае постоянных нарушений участковый может провести профилактическую беседу, а также составить протокол об административных правонарушениях и направить его в суд.
За нарушение режима тишины грозит штраф
Фото: инфографика URA.RU
