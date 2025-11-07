Логотип РИА URA.RU
На сквозняк из унитазов пожаловались жители новостройки в Екатеринбурге

08 ноября 2025 в 03:51
Из сантехники в доме дует ветер

Из сантехники в доме дует ветер

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Октябрьском районе Екатеринбурга в одном из жилых комплексов из раковин, душа и унитаза дует ветер. На сквозняк из сантехники пожаловались местные жители. 

«По словам местных, всему виной тяга, которая образуется в доме. Зимой окна закрыты и вентиляцию на крыше нужно убавлять», — сообщает telegram-канал Ural Mash. В управляющей компании же считают, что отрегулировать вентиляцию возможности нет.

Ранее один из дворов жилого комплекса «Светлый» в Екатеринбурге затопило кипятком. До аварии у жителей из крана текла черная вода. 

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

