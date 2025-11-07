Логотип РИА URA.RU
Район Екатеринбурга остался без света

07 ноября 2025 в 23:00
Специалисты уже работают над возвращением электричества в дома

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Екатеринбурге жители района Уралмаш остались без света. Причиной стало технологическое нарушение в распределительной сети, сообщили в «Россетях Урал».

«Зафиксировано локальное технологическое нарушение в распределительной сети уровнем напряжения 6 кВ. В результате чего частично ограничено электроснабжение потребителей в микрорайоне Уралмаш», — рассказали в компании.

Специалисты уже работают над устранением аварии. Электричество обещают вернуть дома в течение пары часов.

