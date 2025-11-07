Район Екатеринбурга остался без света

Специалисты уже работают над возвращением электричества в дома Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Екатеринбурге жители района Уралмаш остались без света. Причиной стало технологическое нарушение в распределительной сети, сообщили в «Россетях Урал».

«Зафиксировано локальное технологическое нарушение в распределительной сети уровнем напряжения 6 кВ. В результате чего частично ограничено электроснабжение потребителей в микрорайоне Уралмаш», — рассказали в компании.