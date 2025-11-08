«Очень харизматичная!»: певица из Екатеринбурга очаровала жюри на популярном шоу

Флора Бичахчян была участницей первого, второго и шестого сезонов шоу (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Джазовая певица из Екатеринбурга Флора Бичахчян приняла участие в спецвыпуске шоу «Ну-ка, все вместе!». Выпуск был посвящен 65-летию певца и композитора Игоря Николаева и вышел в эфир на «России 1».

«Она очень харизматичная, зажигалочка такая», — отметил Сергей Лазарев перед выступлением певицы. Флора решила покорять жюри песней «Императрица», соединив в своем выступлении танго, джаз и динамику исполнения Ирины Аллегровой. За исполнение она получила 96 баллов.

«Когда началось танго вместо обычного ритма и вместо припева — оно очень уместно, по-моему, здесь оказалось», — похвалил Игорь Николаев Флору.

В спецвыпуске соревновались стобалльники и победители прошлых сезонов, которые исполняли хиты Николаева в своей трактовке. Несмотря на яркое выступление, Флора не стала победительницей шоу — в конце выпуска среди тройки лидеров певица набрала лишь 74 балла.