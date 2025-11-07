Клопы закошмарили екатеринбуржцев на отдыхе в Турции
Семья взыскала с туроператора за испорченный отпуск 230 тысяч рублей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Клопы закошмарили семью из Екатеринбурга на отдыхе в Турции. Главе семейства после укусов насекомых даже понадобилась медецинская помощь и последующее лечение по возвращению домой. После испорченного отпуска уральцы обратились в суд. О деталях рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
«По возвращении домой семья обратилась с претензией к туроператору ООО „Винд Трэвел“, требуя вернуть стоимость тура, убытки, компенсировать моральный вред. Но претензия осталась без удовлетворения. Тогда граждане обратились с иском в Ленинский районный суд Екатеринбурга», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Ленинский райсуд частично удовлетворил требования истцов, но семью такое решение не устроило, и она обжаловала его в Свердловском областном суде. Там решение первой инстанции отменили и пересчитали выплаты, учтя, что услуги по авиаперелету, трансферу и медстраховке были оказаны качественно.
В итоге в пользу отца семьи было взыскано 78 101 рубль за турпродукт, 39 831 рубль неустойки, 1,5 тысячи рублей убытков, 20 тысяч рублей компенсации морального вреда и 69 725 рублей штрафа. Супруге присудили 20 тысяч рублей компенсации морального вреда и 10 тысяч рублей штрафа.
