Клопы закошмарили екатеринбуржцев на отдыхе в Турции

Клопы закошмарили семью из Екатеринбурга на отдыхе в Турции. Главе семейства после укусов насекомых даже понадобилась медецинская помощь и последующее лечение по возвращению домой. После испорченного отпуска уральцы обратились в суд. О деталях рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

«По возвращении домой семья обратилась с претензией к туроператору ООО „Винд Трэвел“, требуя вернуть стоимость тура, убытки, компенсировать моральный вред. Но претензия осталась без удовлетворения. Тогда граждане обратились с иском в Ленинский районный суд Екатеринбурга», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Ленинский райсуд частично удовлетворил требования истцов, но семью такое решение не устроило, и она обжаловала его в Свердловском областном суде. Там решение первой инстанции отменили и пересчитали выплаты, учтя, что услуги по авиаперелету, трансферу и медстраховке были оказаны качественно.

