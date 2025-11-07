По факту ДТП проводится доследственная проверка Фото: Илья Московец © URA.RU

На 35-м километре ЕКАД водитель иномарки на скорости влетел в грузовик и, получив тяжелые травмы, погиб. ДТП произошло вечером 7 ноября на участке дороги со стороны проспекта Космонавтов в направлении автодороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов». О подробностях рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Водитель автомобиля Mitsubishi выбрал скорость движения, не обеспечивающую безопасность. В результате он не смог своевременно среагировать на внезапно изменившуюся дорожную обстановку, когда впереди движущийся грузовой автомобиль начал совершать маневр разворота», — сообщили в telegram-канале ведомства.

После аварии пострадавший с тяжелыми травмами был доставлен в 23-ю городскую клиническую больницу, где медики констатировали его смерть. Личность погибшего в настоящее время устанавливается.

Это не первый случай смертельной аварии в Свердловской области за последнее время. Ранее на 78-м километре трассы «Первоуральск — Шаля» произошла авария: водитель превысил скорость, съехал с дороги, и автомобиль перевернулся — один из пассажиров погиб.