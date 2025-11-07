Зоя Белоногова регулярно участвует в модных показах Фото: Размик Закарян © URA.RU

На Неделе моды в Екатеринбурге прошел специальный показ, который запомнится зрителям необычным представлением. В мероприятии поучаствовали дети, музыканты и главная красавица города этого года — Зоя Белоногова. Дефилировали модели с инструментами и под оркестр, передает корреспондент URA.RU.

Герои вечера шли под сопровождение квартета Уральского молодежного симфонического оркестра: он исполнил композицию «Маленькая ночная серенада» Вольфганга Моцарта. В это время юные модели демонстрировали наряды, которые идеально подходят для знакомства с классической музыкой.

Среди участников показа была и «Мисс Екатеринбург-2025» Зоя Белоногова. Она прошлась по подиуму в короне, что добавило событию еще больше блеска и торжественности.

23-й сезон Недели моды стартовал в Екатеринбурге 4 ноября. На одном из первых показов почтили памяти основательницы проекта Надежды Матюхиной, которая скончалась в сентябре 2025 года в возрасте 47 лет. Также на мероприятии был замечен участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов. Подробнее о программе показов — в афише URA.RU.