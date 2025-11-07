Логотип РИА URA.RU
В Тюмени отменили концерт певца Олега Майами

07 ноября 2025 в 13:17
Певец перенес свой концерт не только в Тюмени

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Тюмени отменили концерт певца Олега Майами. Выступление должно было состояться 8 ноября в «ГлавКлубе». Информация об этом появилась на сервисе по заказу билетов.

«Отмена концерта Олега Майами. Дата — 8 ноября», — указано в афише.

По указанным номерам на сайте «ГлавКлуба» корреспонденту агентства не удалось дозвониться. Однако анонс мероприятия пропал с официальной страницы заведения.

Певец отменил свой концерт не только в Тюмени. Выступление перенесли на другую дату и в соседнем Сургуте. 

