Певец перенес свой концерт не только в Тюмени Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Тюмени отменили концерт певца Олега Майами. Выступление должно было состояться 8 ноября в «ГлавКлубе». Информация об этом появилась на сервисе по заказу билетов.

«Отмена концерта Олега Майами. Дата — 8 ноября», — указано в афише.

По указанным номерам на сайте «ГлавКлуба» корреспонденту агентства не удалось дозвониться. Однако анонс мероприятия пропал с официальной страницы заведения.