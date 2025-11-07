Начальника тобольской полиции заподозрили в «крышевании» казино
Следственные действия начались в отношении силовика из Тобольска
Фото: Илья Московец © URA.RU
Заместитель начальника — начальник полиции МО МВД России «Тобольский» подозревается в получении взятки за покровительство незаконной игорной деятельности. Инцидент произошел в Тобольске, информация предоставлена пресс-службой регионального УМВД.
«Оперативниками Тюменской области в ходе комплекса мероприятий выявлен факт противоправных действий заместителя начальника — начальника полиции МО МВД России „Тобольский“. Предварительно установлено, что вышеуказанный сотрудник по договоренности с одним из фигурантов, подозреваемых в незаконной игорной деятельности, через посредника получил денежное вознаграждение за покровительство незаконной организации и проведения азартных игр в одном из микрорайонов города Тобольска», — сообщили в пресс-службе УМВД.
Там отметили, что если вина полицейского подтвердится, то он будет уволен из органов внутренних дел. В адрес него также начнется расследование.
Согласно сайту УМВД, данную должность занимает Диогин Ламбрянов. Его назначили в 2024 году.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!