Начальника тобольской полиции заподозрили в «крышевании» казино

07 ноября 2025 в 14:07
Фото: Илья Московец © URA.RU

Заместитель начальника — начальник полиции МО МВД России «Тобольский» подозревается в получении взятки за покровительство незаконной игорной деятельности. Инцидент произошел в Тобольске, информация предоставлена пресс-службой регионального УМВД. 

«Оперативниками Тюменской области в ходе комплекса мероприятий выявлен факт противоправных действий заместителя начальника — начальника полиции МО МВД России „Тобольский“. Предварительно установлено, что вышеуказанный сотрудник по договоренности с одним из фигурантов, подозреваемых в незаконной игорной деятельности, через посредника получил денежное вознаграждение за покровительство незаконной организации и проведения азартных игр в одном из микрорайонов города Тобольска», — сообщили в пресс-службе УМВД. 


Там отметили, что если вина полицейского подтвердится, то он будет уволен из органов внутренних дел. В адрес него также начнется расследование. 

Согласно сайту УМВД, данную должность занимает Диогин Ламбрянов. Его назначили в 2024 году. 

