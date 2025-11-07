Тюменскому бизнесу остро не хватает водителей

Тюменские работодатели ищут более 500 водителей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюменской области отмечен острый дефицит водителей. По данным рекрутинговых агентств, в настоящее время в регионе открыто больше 500 таких вакансий.

«Регион — Тюменская область. Наибольшее количество вакансий по специальности „Водитель“. Вакансии открыты компаниями, работающими в различных сферах деятельности», — показывает анализ сайта агентства hh.ru.

Людей, умеющих управлять автотранспортом и спецтехникой, в том числе — тяжелыми грузовыми машинами, набирают в строительной сфере, в сфере логистики, торговле, IT, различных отраслях промышленности. Самую высокую зарплату — до 216 тысяч рублей в месяц — предлагает местное представительство крупного федерального ритейлера. В эту компанию требуется водитель-курьер.

