Инстасамка стала участницей популярного шоу на ТНТ

Инстасамка стала участницей шоу «Сокровища императора»
07 ноября 2025 в 13:40
Бессменными ведущими шоу являются Михаил Галустян и Ольга Бузова

Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

Певица и блогер, уроженка Тобольска Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, станет участницей третьего сезона популярного шоу «Сокровища императора». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТНТ.

«Певица и блогер из Тобольска примет участие в шоу вместе со своим супругом, блогером и продюсером Олегом Еропкиным. Съемки третьего сезона шоу „Сокровища императора“ стартовали в Китае, в городе Чунцин», — сообщили в персс-службе телеканала.

В третьем сезоне звезды шоу-бизнеса, спорта и медиа объединятся в пары и пройдут череду испытаний, которые проверят не только физическую выносливость, но и характер, чувство юмора и умение договариваться. Бессменными ведущими шоу являются Михаил Галустян и Ольга Бузова.

Помимо тюменки и ее супруга в шоу примут участие актриса Екатерина Шкуро и блогер Ирина Пинчук, певица Виктория Дайнеко с мужем, музыканты Артем Качер и Миша Марвин и другие знаменитости. Премьера третьего сезона запланирована на 2026 год.

Ранее агенство писало о том, что певица Инстасамка заявила о смене псевдонима. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак. 

