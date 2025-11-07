Логотип РИА URA.RU
Политика

Обновлен уровень доверия россиян к Путину

ФОМ: около 78% россиян доверяют Путину
07 ноября 2025 в 12:48
Владимиру Путину доверяют почти 80% россиян

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Подавляющее большинство россиян доверяют президенту Владимиру Путину и положительно оценивают его работу на посту главы государства. Этого мнения придерживаются до 78% граждан страны. Такие данные были получены в ходе еженедельного опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

«О доверии Владимиру Путину заявили 77% россиян (без изменений за неделю). Также большинство населения (78% — минус 1 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — приводит статистику фонд. 

Опрос «ФОМнибус» был проведен с 31 октября по 2 ноября среди 1500 респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 регионе России. Фонд «Общественное мнение» проводит регулярные всероссийские опросы с 1992 года, измеряя отношение граждан к власти и экономическую ситуацию в стране. Также опрос определяет реальное отношение граждан к происходящим событиям. 

