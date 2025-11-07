Обновлен уровень доверия россиян к Путину

Владимиру Путину доверяют почти 80% россиян Фото: Роман Наумов © URA.RU

Подавляющее большинство россиян доверяют президенту Владимиру Путину и положительно оценивают его работу на посту главы государства. Этого мнения придерживаются до 78% граждан страны. Такие данные были получены в ходе еженедельного опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

«О доверии Владимиру Путину заявили 77% россиян (без изменений за неделю). Также большинство населения (78% — минус 1 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — приводит статистику фонд.