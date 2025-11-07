ВСУ атаковали торговый центр в Новопскове
07 ноября 2025 в 12:18
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Украина обстреляла территорию Луганской народной республики. Под удар попал город Новопсков Часть вражеского снаряда угодила в местный торговый центр. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Как уточнил глава республики, в ТЦ выгорела часть помещений.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал