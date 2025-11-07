Трамп заявил, что Узбекистан вложит миллиарды в экономику США

Дональд Трамп заявил, что в ближайшие три года Узбекистан вложит 35 млрд долларов в экономику США Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с лидерами центральноазиатских государств в Белом доме объявил о заключении крупной торгово-инвестиционной сделки с Узбекистаном. По ее условиям, страна должна будет в течение трех лет направить почти 35 миллиардов долларов в американскую экономику.

«Я рад объявить о невероятной торгово-экономической сделке между США и Узбекистаном. <...> В течение следующих трех лет Узбекистан будет закупать [продукцию] и инвестирует почти на 35 млрд долларов в ключевые американские отрасли», — уточнил Трамп во время саммита «C5+1» в Вашингтоне.