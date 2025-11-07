Трамп заявил, что Узбекистан вложит миллиарды в экономику США
Дональд Трамп заявил, что в ближайшие три года Узбекистан вложит 35 млрд долларов в экономику США
Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с лидерами центральноазиатских государств в Белом доме объявил о заключении крупной торгово-инвестиционной сделки с Узбекистаном. По ее условиям, страна должна будет в течение трех лет направить почти 35 миллиардов долларов в американскую экономику.
«Я рад объявить о невероятной торгово-экономической сделке между США и Узбекистаном. <...> В течение следующих трех лет Узбекистан будет закупать [продукцию] и инвестирует почти на 35 млрд долларов в ключевые американские отрасли», — уточнил Трамп во время саммита «C5+1» в Вашингтоне.
По словам американского главы сотрудничество затронет такие сферы, как сельское хозяйство, энергетика, химическая промышленность, технологии и другие. По словам Трампа, в ближайшие 10 лет Узбекистан может инвестировать в экономику до 100 млрд долларов путем закупок. Трамп также поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и выразил уверенность в долгосрочном и продуктивном партнерстве между двумя странами. До этого Мирзиеев заявлял, что главу США в Узбекистане называют «президентом мира».
