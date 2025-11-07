Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

США

Глава Узбекистана назвал Трампа президентом мира

07 ноября 2025 в 12:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Шавкат Мирзиев назвал Трампа президентом мира за урегулирование конфликтов

Шавкат Мирзиев назвал Трампа президентом мира за урегулирование конфликтов

Фото: Пресс-служба президента Узбекистана

В Узбекистане жители страны поголовно называют американского главу Дональда Трампа «президентом мира». Об этом рассказал глава страны Шавкат Мирзиеев. По его словам, таким образом граждане признают роль Трампа в урегулировании восьми международных конфликтов.

«В Узбекистане Дональда Трампа называют президентом мира», — подчеркнул Мирзиеев на саммите «C5+1» в Белом доме. Таким образом он отметил роль Трампа, который поспособствовал урегулированию восьми международных конфликтов в 2025 году.

Недавно Трамп в ходе встречи с республиканцами громогласно объявил, что он остановил восемь конфликтов в мире за 2025 год. Далее он добавил, что следующий на очереди — украинский. В ноябре Трамп также говорил, что готов остановить конфликт на Украине за несколько месяцев. Примерно эти же заявления он озвучивал до вступления в должность главы США.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал