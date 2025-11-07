Глава Узбекистана назвал Трампа президентом мира

Недавно Трамп в ходе встречи с республиканцами громогласно объявил, что он остановил восемь конфликтов в мире за 2025 год. Далее он добавил, что следующий на очереди — украинский. В ноябре Трамп также говорил, что готов остановить конфликт на Украине за несколько месяцев. Примерно эти же заявления он озвучивал до вступления в должность главы США.