Глава Узбекистана назвал Трампа президентом мира
Шавкат Мирзиев назвал Трампа президентом мира за урегулирование конфликтов
Фото: Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане жители страны поголовно называют американского главу Дональда Трампа «президентом мира». Об этом рассказал глава страны Шавкат Мирзиеев. По его словам, таким образом граждане признают роль Трампа в урегулировании восьми международных конфликтов.
«В Узбекистане Дональда Трампа называют президентом мира», — подчеркнул Мирзиеев на саммите «C5+1» в Белом доме. Таким образом он отметил роль Трампа, который поспособствовал урегулированию восьми международных конфликтов в 2025 году.
Недавно Трамп в ходе встречи с республиканцами громогласно объявил, что он остановил восемь конфликтов в мире за 2025 год. Далее он добавил, что следующий на очереди — украинский. В ноябре Трамп также говорил, что готов остановить конфликт на Украине за несколько месяцев. Примерно эти же заявления он озвучивал до вступления в должность главы США.
