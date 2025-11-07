Акула напала на на 15-летнюю российскую туристку
Инцидент произошел во время подводной прогулки
На Мальдивах на российскую туристку напала акула. Пострадавшей всего 15 лет, а сам инцидент произошел на острове Тодду. Об этом сообщают новостные telegram-каналы.
«Акула напала на российскую туристку во время снорклинга на Мальдивах», — пишет telegram-канал SHOT. Нападение произошло во время того, как отдыхающая вместе с матерью находились на подводной прогулке среди мантов и акул-нянек. Серьезных травм россиянка не получила. Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь и произвели перевязку руки.
Ранее из-за появления акул закрывали несколько пляжей в Египте. Их нашествие замечали у берегов курортов Хургада и Макади.
