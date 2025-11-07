Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Акула напала на на 15-летнюю российскую туристку

SHOT: На Мальдивах на 15-летнюю российскую туристку напала акула
07 ноября 2025 в 12:07
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Инцидент произошел во время подводной прогулки

Инцидент произошел во время подводной прогулки

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Мальдивах на российскую туристку напала акула. Пострадавшей всего 15 лет, а сам инцидент произошел на острове Тодду. Об этом сообщают новостные telegram-каналы. 

«Акула напала на российскую туристку во время снорклинга на Мальдивах», — пишет telegram-канал SHOT. Нападение произошло во время того, как отдыхающая вместе с матерью находились на подводной прогулке среди мантов и акул-нянек. Серьезных травм россиянка не получила. Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь и произвели перевязку руки. 

Ранее из-за появления акул закрывали несколько пляжей в Египте. Их нашествие замечали у берегов курортов Хургада и Макади. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал