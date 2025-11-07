Ученые предупредили о самой мощной геомагнитной атаке за год
Геомагнитные бури вызваны выбросами плазмы из-за вспышек на Солнце несколько дней назад
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Землю ждет самая мощная за год геомагнитная буря. По оценкам экспертов она пройдет 7 ноября. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Особенно высокие значения сейчас наблюдаются для скорости ветра, которая превышает 700 км/с при нормальных значениях в 300-400 км/с. Примерно в 5-10 раз повышена температура окружающей Землю плазмы», — предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии. Их комментарий приводит агентство новостей «Доступ». Ученые также уточнили, что Землю ждет приход двух облаков плазмы. Они были выброшены в результате мощных вспышек на Солнце, которые произошли несколько дней назад. Кроме того, по оценкам экспертов, планета в ближайшее время может войти в зону действия крупной корональной дыры.
Ранее на Солнце произошла серия мощных вспышек класса M и X. По оценкам ученых, одна их них, относящаяся к предпоследнему классу М7.4, гарантированно повлияет на Землю.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.