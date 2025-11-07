Ученые предупредили о самой мощной геомагнитной атаке за год

Землю ждет самая мощная за год геомагнитная буря. По оценкам экспертов она пройдет 7 ноября. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Особенно высокие значения сейчас наблюдаются для скорости ветра, которая превышает 700 км/с при нормальных значениях в 300-400 км/с. Примерно в 5-10 раз повышена температура окружающей Землю плазмы», — предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии. Их комментарий приводит агентство новостей «Доступ». Ученые также уточнили, что Землю ждет приход двух облаков плазмы. Они были выброшены в результате мощных вспышек на Солнце, которые произошли несколько дней назад. Кроме того, по оценкам экспертов, планета в ближайшее время может войти в зону действия крупной корональной дыры.