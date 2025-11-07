Будут ли в России блокировать интернет на сутки: что означает «период охлаждения» для SIM-карт

Мобильный интернет и SMS планируется после роуминга «охлаждать» на 24 часа Фото: Илья Московец © URA.RU

В России может быть введен временный запрет на использование мобильного интернета и SMS для SIM-карт в двух случаях: если абонент более 72 часов не пользовался связью или если он вернулся из-за границы, где был в международном роуминге. Согласно сообщению «Коммерсанта», на этот период, получивший название «период охлаждения», будет распространяться ограничение продолжительностью до 24 часов.

На фоне этой инициативы украинские СМИ начали распространять недостоверную информацию о том, что в России будут полностью отключать интернет. Почему это не правда и что означает «период охлаждения» — в материале URA.RU.

«Период охлаждения» для зарубежных SIM-карт

В августе Минцифры предложило ввести «период охлаждения» для зарубежных SIM-карт Фото: Размик Закарян © URA.RU

Еще в августе Минцифры России выступило с инициативой временно ограничивать доступ к мобильному интернету для зарубежных SIM-карт на территории страны. С соответствующим предложением выступил глава ведомства Максут Шадаев в ходе форума «Цифровая эволюция».

Продолжение после рекламы

По его словам, для иностранных SIM-карт планируется ввести «период охлаждения» — блокировку мобильного интернета на несколько часов после въезда в Россию. Обсуждаемая продолжительность такой блокировки — пять часов. При этом пользователь сможет получить доступ к популярным онлайн-сервисам, если успешно пройдет проверку с помощью CAPTCHA, подтвердив, что он не бот.

«Период охлаждения» для российских SIM-карт

Спустя несколько месяцев, в ноябре, «Коммерсант» сообщил, что в ближайшее время планируется ввести суточный «период охлаждения» и для отечественных SIM-карт. В течение этих 24 часов будет заблокирована работа мобильного интернета и сервиса SMS. Это коснется абонентов, которые вернулись из-за рубежа, находясь в международном роуминге, а также тех, чья сим-карта не использовалась более 72 часов. Эту информацию подтвердили несколько источников на телеком-рынке.

Механизм ускоренной разблокировки

При этом власти утвердили способ, позволяющий сократить «период охлаждения». Для этого абоненту потребуется пройти верификацию: на телефон придет SMS со ссылкой, по которой нужно перейти и ввести капчу (тест, подтверждающий, что действие выполняет человек, а не бот). После успешного прохождения этой процедуры доступ к интернету и SMS будет возобновлен. Однако отмечается, что не все операторы связи могут иметь техническую возможность для быстрой реализации этого механизма.

Безопасность и борьба с «бесхозными» SIM-картами

«Бесхозные» SIM-карты зачастую ««возвращаются» к нам в БПЛА» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

По мнению экспертов, мера направлена на ограничение работы SIM-карт, которые используются для управления атакующими беспилотниками (БПЛА). Как пояснил директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко, в обращении до сих пор много «бесхозных» сим-карт, в том числе оформленных на реальных людей без их ведома, которые зачастую и оказываются в дронах. Коммерческий директор «Кода безопасности» Федор Дбар согласился, что такие правила помогут бороться с активацией SIM-карт, приобретенных за рубежом.

Гендиректор «Флай Дрон» Никита Данилов подтвердил, что «период охлаждения» может применяться для противодействия дронам-атакующим. Однако он подчеркнул, что эта мера не дает 100-процентной гарантии и должна быть частью комплексного подхода, включая цифровые, радиоэлектронные и физические средства защиты.

Международный опыт и эффективность

Более жесткие меры используются в других странах Фото: Илья Московец © URA.RU

Подобные и даже более жесткие меры применяются в других странах, например, в США, Израиле и Индии, где остро стоят вопросы национальной безопасности. Например, в США закон требует идентификации владельца сим-карты, в Израиле введены строгие процедуры проверки сим-карт, особенно в зонах конфликта, в Индии блокируются мобильный интернет и звонки на несколько часов», — рассказал партнер практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Роман Тиняев.

Продолжение после рекламы

Потенциальные сложности и будущие решения