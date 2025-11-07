От «дружбы» с Дуровым до трагедии в Эмиратах: что известно об убитом криптомошеннике Романе Новаке
Романа Наумова убили в Эмиратах
В ОАЭ были убиты российский криптотрейдер Роман Новак и его супруга Анна. Как сообщают различные паблики и telegram-каналы, их похитили с требованием выкупа, а смерть стала трагическим исходом этого преступления. Новак заявлял, что дружит с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Что известно об убитом — в материале URA.RU.
Похищение и убийство
Родственники потеряли связь с Новаком и его женой около месяца назад
Родственники пары потеряли с ними связь примерно месяц назад. Последний раз местоположение телефона Новака было установлено 4 октября в ЮАР. Обеспокоенные близкие начали самостоятельный розыск, в результате которого выяснилось, что супруги были похищены. Преступники требовали за их освобождение крупный выкуп, однако необходимая сумма так и не была собрана. После этого злоумышленники убили Новака и его супругу. По предварительным данным, подозреваемые, граждане России, уже задержаны. В ближайшее время их доставят в Санкт-Петербург для проведения следственных действий.
Что известно о жизни Новака
Криптомошенник
Новак был замешан в крупном финансовом скандале
Новак создал вокруг себя видимость успешного предпринимателя и связного между крипторынком и крупным информационно-технологическим сектором. Он заказал у украинских разработчиков приложение Fintopio для быстрых криптопереводов и начал активно собирать инвестиции. В разговорах с вкладчиками Новак уверял, что проект связан с крупными информационно-технологическими компаниями, арабскими принцами и Павлом Дуровым.
Когда в проект вложили миллионы долларов, трейдер исчез. Разработчики Fintopio не получили зарплаты, а инвесторы остались без денег. Многие не спешили обращаться в полицию, надеясь на возврат средств и опасаясь публичности. По данным telegram-канала Mash, след Новака оборвался в Кейптауне, где, по мнению источников, и осели похищенные деньги. Как сообщается, мужчина обманул инвесторов на сумму около 500 миллионов долларов.
Ранее суд назначил Новаку срок за хищение четырех миллионов долларов. После освобождения он уехал в Дубай и вновь занялся криптопроектами. Там он запустил токен в Telegram, из-за которого российские силовики в сентябре проводили проверки криптообменников в деловом центре «Москва-Сити», пытаясь найти следы его инвестиций.
Скрылся в Кейптауне
Новак перед похищением был в Африке
По последним данным, перед похищением Новак находился в Южной Африке. Проект Fintopio не работает, команда не получила оплату, инвесторы молчат. Источники считают, что деньги осели в Кейптауне, где Новак хотел начать новую жизнь под чужим именем.
История Новака повторяет старые принципы схем, в которых аферист завоевывает доверие громкими именами и легендой о связях с влиятельными людьми. Подобный подход использовали создатели Финко, OneCoin и других криптопирамид. Люди верили обещаниям, не проверяли информацию и теряли деньги.
