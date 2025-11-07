Украинский блогер пытался получить данные о российских подразделениях в зоне СВО
07 ноября 2025 в 11:54
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Тамбовчанин связался с блогером из Украины. Он пытался передать информацию о расположении российских войск в зоне спецоперации. Об этом сообщает ЦОС ФСБ. Как уточнили в ведомстве, украинский блогер курировался ГУР. Россиянина задержали за работу на украинскую разведку.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал