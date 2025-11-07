Логотип РИА URA.RU
Украинский блогер пытался получить данные о российских подразделениях в зоне СВО

07 ноября 2025 в 11:54
Тамбовчанин связался с блогером из Украины. Он пытался передать информацию о расположении российских войск в зоне спецоперации. Об этом сообщает ЦОС ФСБ. Как уточнили в ведомстве, украинский блогер курировался ГУР. Россиянина задержали за работу на украинскую разведку.

