ММК выпустил в Магнитогорское водохранилище 50 тысяч мальков сазана

За восемь лет ММК выпустило в Урал более миллиона особей рыбы Фото: пресс-служба ПАО «ММК»

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) в рамках реализации экологической инициативы по увеличению биоразнообразия реки Урал выпустил в водоем 50 тысяч штук молоди сазана. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «ММК».

«Молодь сазана была выпущена в водоем возле парка отдыха „Лукоморье“. Большая фура, заполненная пластиковыми контейнерами с молодняком сазана, прибыла из Саратовской области», — сообщили в пресс-службе комбината.

Зарыблением Магнитогорского водохранилища ММК занимается с 2018 года. Первые годы — в рамках компенсационных мероприятий после строительства разделительной дамбы. Сейчас комбинат продолжает увеличивать биоразнообразие акватории Урала в качестве жеста доброй воли.

«За восемь лет выпустили более 1,2 миллиона штук рыбы, в этом году выпускаем еще пятьдесят тысяч сеголеток сазана. Этот вид рыбы был рекомендован нам изначально, так как хорошо подходит для разведения в наших условиях. Кроме сазана мы зарыбляли в Магнитогорское водохранилище толстолобика, белого амура и судака», — прокомментировал главный специалист по экологии ПАО «ММК» Игорь Бурмистров.

В полноценную рыбу сеголетки превратятся на второй-третий год жизни. К следующей весне они будут весить около двухсот граммов, через год дорастут до килограмма. На четвертый-пятый год жизни начнется созревание и размножение. Учитывая то, что зарыбление сазана на Магнитогорском водохранилище проводится уже семь лет, фиксируются факты того, что рыбакам удавалось вылавливать экземпляры весом восемь–девять килограммов.

Зарыбление, как правило, проводят или ранней весной, или поздней осенью. В это время нет жары, кислородного голодания, разницы в температурах воздуха и воды. При таких условиях рыба легче переносит дорогу и быстрее адаптируется на новом месте.

Зарыбление проводят в водоемы, где не планируют промрыболовство. Магнитогорское водохранилище — один из водоемов, где рыбачат только на удочку. Для того чтобы отслеживать, как приживаются в Урале сазан и другие виды рыб, раз в несколько лет проводят контрольные выловы, для чего ММК привлекает специализированные научно-исследовательские организации, которые составляют заключение о приживаемости рыбы. В прошлом году она превысила тридцать процентов при норме 25.