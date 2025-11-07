Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Работа

На подработке челябинцы могут быстро получить до 76 тысяч рублей

07 ноября 2025 в 13:47
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Водители-экспедиторы могут быстро найти подработку в Челябинской области

Водители-экспедиторы могут быстро найти подработку в Челябинской области

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Осенью жители Челябинской области могут быстро получить на подработке до 76,7 тысячи рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», такие деньги в среднем платят водителям-экспедиторам.

«Для этой профессии водителя-экспедитора среднее зарплатное предложение составило 76,7 тысячи рублей. Востребованность профессии связана с активным развитием торговли», — пояснили URA.RU в офисе «Авито Работы».

Самым популярным вариантом для подработки в регионе стала должность курьера со средним предложением в 54,8 тысячи рублей. Эта позиция остается востребованной благодаря возможности самостоятельно формировать свой график и совмещать занятость с другими видами деятельности.

Продолжение после рекламы

На втором месте по количеству вакансий оказалась работа водителем такси, где можно рассчитывать на 64 тысячи рублей в месяц. Замыкает тройку лидеров водитель грузового транспорта с доходом до 73,5 тысячи рублей, что особенно актуально в условиях роста объемов перевозок на Южном Урале.

Менее доходной, но стабильной подработкой является работа в торговом зале с предложением 30,1 тысячи рублей. Осенью 2025 года жители региона активно используют такие возможности для дополнительного заработка, отдавая предпочтение мобильным и гибким профессиям.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал