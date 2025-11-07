На подработке челябинцы могут быстро получить до 76 тысяч рублей

Водители-экспедиторы могут быстро найти подработку в Челябинской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Осенью жители Челябинской области могут быстро получить на подработке до 76,7 тысячи рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», такие деньги в среднем платят водителям-экспедиторам.

«Для этой профессии водителя-экспедитора среднее зарплатное предложение составило 76,7 тысячи рублей. Востребованность профессии связана с активным развитием торговли», — пояснили URA.RU в офисе «Авито Работы».

Самым популярным вариантом для подработки в регионе стала должность курьера со средним предложением в 54,8 тысячи рублей. Эта позиция остается востребованной благодаря возможности самостоятельно формировать свой график и совмещать занятость с другими видами деятельности.

Продолжение после рекламы

На втором месте по количеству вакансий оказалась работа водителем такси, где можно рассчитывать на 64 тысячи рублей в месяц. Замыкает тройку лидеров водитель грузового транспорта с доходом до 73,5 тысячи рублей, что особенно актуально в условиях роста объемов перевозок на Южном Урале.