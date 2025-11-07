«Суперджет» с полностью отечественными деталями прошел испытания водой
Полностью импортозамещенный «Суперджет» успешно прошел испытания
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Российский ближнемагистральный самолет SJ-100, полностью состоящий из отечественных компонентов, успешно прошел ключевые испытания на защиту от обводнения двигателей. Тесты подтвердили, что силовые установки сохраняют работоспособность при попадании большого количества воды, что критически важно для взлета и посадки в дождливую погоду. Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли.
«Полностью импортозамещенный „Суперджет“ с российскими двигателями ПД-8 успешно прошел испытания на защиту двигателей от воды. Подтверждено, что при движении лайнера вода не нарушает работу его маршевых двигателей и вспомогательной силовой установки», — отмечают в ведомстве. Информацию об успешных испытаниях также подтвердили и в «Ростехе».
Летчик-испытатель Вадим Широких также подчеркнул, что испытания проводились на всех актуальных режимах двигателей. Они используются современными самолетами в принципе для торможения на взлетной полосе.
Для проведения тестов на аэродроме в Жуковском был специально сооружен «бассейн» длиной более 70 метров и шириной 12 метров, параметры которого соответствуют российским и европейским авиационным требованиям. Самолет выполнял пробежки по этой полосе, имитируя взлет и посадку. Об успешных испытаниях также сообщалось в марте 2025 года.
