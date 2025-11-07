Возбуждено уголовное дело из-за убийства семьи из России в Эмиратах
СК возбудил дело после убийства Новака
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
После убийства супружеской пары в ОАЭ Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Роман Новак и его жены должны были провести встречу с неустановленными инвесторами в Хатте. Для этого они на личном автомобиле приехали на парковку, где пересели в другую машину, после чего связь с ними была утрачена. Об этом сообщили в СК.
«Возбуждено уголовное дело <...>. 2 октября 2025 года супружеская пара должна была встретиться с неустановленными инвесторами в городе Хатта. В этих целях личный водитель привез их на стоянку у озера. Там они пересели в другой автомобиль <...>. В дальнейшем связь с молодыми людьми пропала», — написали в telegram-канале ведомства.
Как уточняет СК, в правоохранительные органы Санкт-Петербурга поступило заявление о безвестном исчезновении пары от их родственников. При этом супруги на постоянной основе проживали в Дубае.
Ранее в Эмиратах было совершено убийство российского криптотрейдера Романа Новака и его супруги Анны. По данным СМИ, гибель пары стала трагическим итогом похищения с целью выкупа. Родственники потеряли связь с ними около месяца назад, а последний раз местоположение телефона Новака определялось в ЮАР 4 октября. Эти тревожные обстоятельства побудили семью начать самостоятельное расследование.
