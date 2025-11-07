СБУ пыталась устроить теракт в Москве
07 ноября 2025 в 12:59
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Житель Волоколамска хотел заложить взрывчатку в Измайловском парке. Силовики задержали россиянина на месте. Об этом сообщает ЦОС ФСБ. Согласно данным следствия, 27-летенего молодого человека курировали украинские спецслужбы. Именно с их помощью задержанный получил бомбу из тайника в Люберцах. Дальнейшие детали следствия уточняются.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал