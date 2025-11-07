Директор компании из Екатеринбурга заплатит 750 тысяч за преступление в Кургане
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Курганский городской суд вынес обвинительный приговор 43-летнему жителю Екатеринбурга, признанному виновным в коммерческом подкупе. Мужчина занимал должность коммерческого директора в одной из местных компаний. Он заплатит штраф в размере 750 тысяч рублей, сообщается в tg-канале прокуратуры Курганской области.
Следствие установило, что обвиняемый перевел более 500 тысяч рублей начальнику управления материально-технического снабжения предприятия в Кургане. Деньги были переданы за гарантированное продление договора на поставку металлического лома. «Подсудимый свою вину в предъявленном обвинении признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 750 тысяч рублей», — пишет ведомство.
Ранее URA.RU сообщало, что экс-директор курганского кузнечно-литейного завода признан виновным в получении взятки в крупном размере. Мужчина заплатит 2,5 млн рублей штрафа.
