Решение о зарплате главы Шадринска Мокана будут принимать депутаты

Главе Шадринска (Курганская область) Антону Мокану хотят увеличить зарплату. Прирост к оплате труда, по одной из версий, составит более 115 тысяч рублей. Об этом корреспондентке URA.RU сообщают источники, знакомые с ситуацией.

«Увеличится зарплата Мокана. Сейчас готовится проект решения, который будет рассматривать городская дума. Предполагают, что прибавка к оплате труда будет более 115 тысяч рублей»,- рассказывают URA.RU инсайдеры.

Отмечается, что высчитать конкретную сумму сложно, оплата труда главы города формируется в коэффициентах. По словам инсайдеров, нынешний показатель в 24 будет увеличен до 48. Сообщают, что в связи с этим прибавка к зарплате составит от 115 до 120 тысяч рублей.

Другие источники при этом рассказывают, что в связи с увеличением оплаты труда мэра, ждут и повышение оклада у остальных сотрудников администрации. Инсайдеры утверждают, что внутри мэрии Шадринска работает система, по которой оклад чиновников формируется в процентах от зарплаты мэра.

Корреспондентка URA.RU попыталась получить комментарий в администрации Шадринска. На момент публикации ответ получить не удалось. Также журналистка попыталась связаться со спикером гордумы Шадринска Владимиром Пикалиным. На звонок корреспондентки не ответили. Информация будет дополнена после получения комментария.