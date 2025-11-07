Мэру Шадринска Мокану увеличат зарплату более чем на 115 тысяч рублей. Инсайд
Решение о зарплате главы Шадринска Мокана будут принимать депутаты
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Главе Шадринска (Курганская область) Антону Мокану хотят увеличить зарплату. Прирост к оплате труда, по одной из версий, составит более 115 тысяч рублей. Об этом корреспондентке URA.RU сообщают источники, знакомые с ситуацией.
«Увеличится зарплата Мокана. Сейчас готовится проект решения, который будет рассматривать городская дума. Предполагают, что прибавка к оплате труда будет более 115 тысяч рублей»,- рассказывают URA.RU инсайдеры.
Отмечается, что высчитать конкретную сумму сложно, оплата труда главы города формируется в коэффициентах. По словам инсайдеров, нынешний показатель в 24 будет увеличен до 48. Сообщают, что в связи с этим прибавка к зарплате составит от 115 до 120 тысяч рублей.
Другие источники при этом рассказывают, что в связи с увеличением оплаты труда мэра, ждут и повышение оклада у остальных сотрудников администрации. Инсайдеры утверждают, что внутри мэрии Шадринска работает система, по которой оклад чиновников формируется в процентах от зарплаты мэра.
Корреспондентка URA.RU попыталась получить комментарий в администрации Шадринска. На момент публикации ответ получить не удалось. Также журналистка попыталась связаться со спикером гордумы Шадринска Владимиром Пикалиным. На звонок корреспондентки не ответили. Информация будет дополнена после получения комментария.
Ранее URA.RU писало, что по итогам 2022 года Мокану выдали премию в размере 172 тысяч рублей. Прокуратура посчитала, что эти деньги были выданы не для премирования, а чтобы сбалансировать местный бюджет. Ее представители пыталась оспорить решение депутатов: сначала в думе, потом — в городском и областном судах, но иск надзорного ведомства остался без удовлетворения. Позднее прокуратуре удалось лишить главу Шадринска Антона Мокана премии в размере 172 000 рублей за работу в 2022 году.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!