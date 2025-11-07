Логотип РИА URA.RU
Курганец Лаврентьев получил звание мастера спорта международного класса

07 ноября 2025 в 09:43
Курганский дзюдоист получил новое спортивное звание

Курганский дзюдоист получил новое спортивное звание

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев удостоен звания «Мастер спорта России международного класса». Соответствующий приказ был издан Министерством спорта РФ. Об этом сообщается в tg-канале Федерации дзюдо Курганской области.

«Мы долго этого ждали, и, наконец-то, это свершилось! Приказом Министерства спорта Российской Федерации № 244 нг от 24 октября 2025 года нашему зауральскому дзюдоисту, воспитаннику СШОР №1 Данилу Лаврентьеву присвоено спортивное звание „Мастер спорта России международного класса“ по дзюдо», — отметили в tg-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что Лаврентьев возглавил всероссийский рейтинг дзюдоистов. Он занял первую строчку в весовой категории до 73 килограммов.

