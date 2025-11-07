Курганец Лаврентьев получил звание мастера спорта международного класса

Курганский дзюдоист получил новое спортивное звание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганский дзюдоист Данил Лаврентьев удостоен звания «Мастер спорта России международного класса». Соответствующий приказ был издан Министерством спорта РФ. Об этом сообщается в tg-канале Федерации дзюдо Курганской области.

«Мы долго этого ждали, и, наконец-то, это свершилось! Приказом Министерства спорта Российской Федерации № 244 нг от 24 октября 2025 года нашему зауральскому дзюдоисту, воспитаннику СШОР №1 Данилу Лаврентьеву присвоено спортивное звание „Мастер спорта России международного класса“ по дзюдо», — отметили в tg-канале.