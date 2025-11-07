Курганский миллиардер Ильтяков открыл кафе на месте известного заведения
В Кургане открылось кафе с хинкали и пельменями
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Курганский миллиардер и предприниматель Дмитрий Ильтяков открыл новое заведение с мантами и хинкали на месте бывшего кафе Terrazza в Заозерном районе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.
«В Заозерном появилось новое кафе. Его открыл бизнесмен Дмитрий Ильтяков на месте бывшего заведения Terrazza», — сообщил источник.
Кафе запустили в работу на территории ФОКа в 3-м микрорайоне Заозерного. В компании отметили, что меню будут пельмени, вареники, манты, хинкали, фаршированные блинчики. Также будет подаваться пицца и напитки.
Ранее URA.RU писало, что миллиардер Дмитрий Ильтяков рассматривает возможное строительство гостиницы в селе Частоозерье. Объект планируют возвести на месте бывшего здания поликлиники, которое бизнесмен выкупил несколько лет назад. Также сообщалось, что Ильтяков откроет мясной ресторан в историческом особняке по улице Советской. Он хочет разместить заведение на втором этаже здания, а на первом сделать фирменный магазин продукции.
