Курганский миллиардер Ильтяков открыл кафе на месте известного заведения

Курганский миллиардер и предприниматель Дмитрий Ильтяков открыл новое заведение с мантами и хинкали на месте бывшего кафе Terrazza в Заозерном районе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.

«В Заозерном появилось новое кафе. Его открыл бизнесмен Дмитрий Ильтяков на месте бывшего заведения Terrazza», — сообщил источник.

Кафе запустили в работу на территории ФОКа в 3-м микрорайоне Заозерного. В компании отметили, что меню будут пельмени, вареники, манты, хинкали, фаршированные блинчики. Также будет подаваться пицца и напитки.

