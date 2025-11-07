В Шадринске ищут нового ответственного за строительство

В администрации Шадринска требуется руководитель строительного комитета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрации Шадринска (Курганская область) ищут руководителя Комитета по строительству и архитектуре. Опытному чиновнику на этом посту готовы платить от 80 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает мэрия города. Предыдущий глава Андрей Волгарев уволился с должности больше месяца назад.

«В Комитет по строительству и архитектуре требуются руководитель. Стаж: не менее четырех лет муниципальной (государственной) службы или работы по специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей», — сообщает мэрия.

Также в комитет требуется заместитель руководителя. Для этой должности необходим стаж работы не менее двух лет на муниципальной (государственной) службе или по специальности. Зарплата — от 60 тысяч рублей. Кроме того, ищут работников на должности юрисконсульта и инженера по строительному контролю на зарплату от 45 тысяч рублей.

