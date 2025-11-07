В Шадринске ищут нового ответственного за строительство
В администрации Шадринска требуется руководитель строительного комитета
В администрации Шадринска (Курганская область) ищут руководителя Комитета по строительству и архитектуре. Опытному чиновнику на этом посту готовы платить от 80 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает мэрия города. Предыдущий глава Андрей Волгарев уволился с должности больше месяца назад.
«В Комитет по строительству и архитектуре требуются руководитель. Стаж: не менее четырех лет муниципальной (государственной) службы или работы по специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей», — сообщает мэрия.
Также в комитет требуется заместитель руководителя. Для этой должности необходим стаж работы не менее двух лет на муниципальной (государственной) службе или по специальности. Зарплата — от 60 тысяч рублей. Кроме того, ищут работников на должности юрисконсульта и инженера по строительному контролю на зарплату от 45 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что после отставки замглавы мэрии Шадринска Андрея Волгарева, место главы строительного комитета временно заняла руководитель архитектурного отдела Анна Кремлева.
