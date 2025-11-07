Жительница Кургана укусила полицейского за кисть и отбивалась полотенцем
В Кургане женщина вызвала полицейских, а затем начала их оскорблять
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Пьяная жительница Кургана вызвала полицию, а затем начала оскорблять сотрудников и бить мокрым полотенцем. При задержании женщина укусила полицейского за кисть. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда.
«Суд установил, что женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии посторонних лиц высказала оскорбительные слова в грубой нецензурной форме в адрес полицейских, которые прибыли по вызову самой подсудимой. После этого женщина замахнулась кружкой на одного из сотрудников и ударила мокрым полотенцем по лицу. Когда к ней была применена физическая сила, она укусила полицейского за кисть руки», — пишет ведомство.
Суд квалифицировал эти действия как насилие, не опасное для жизни и здоровья. Женщина была признана виновной. Ей назначен штраф в размере 120 тысяч рублей. Приговор в силу не вступил.
