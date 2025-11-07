Елку установят в Кургане до 25 декабря (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на центральной площади имени В.И. Ленина ведутся подготовительные работы к празднованию Нового года. Там установят елку и зальют каток за более чем 15 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по сборке каркаса елки со светодиодным шатром, ограждению от проезжей части, изготовлению катка на центральной площади им. В. И. Ленина г. Кургана к празднику „Елка-2026“. Начальная цена — 15,7 млн рублей», — написано на сайте.

Конструкция елки будет увенчана динамической световой макушкой высотой 3 метра и украшена сотнями декоративных шаров и светодиодными гирляндами общей длиной несколько километров. Особенностью оформления в этом году станет светодиодный шатер: 17 ледяных столпов по периметру ели будут соединены более чем 200 светящимися лучами, создавая над площадью купол из света.

Продолжение после рекламы

Для любителей активного отдыха будет залит каток размером 20х35 метров. Ледовое поле обрамят художественные ледяные борта с подсветкой, а в центре установят арку «Колокольчик». Лед для катка и для уникального 100-метрового ледяного ограждения площади будет изготовлен из специально заготовленных прозрачных блоков без дефектов.

Установить все планируют до 25 декабря. Демонтаж произойдет до 4 марта 2026 года.