Челябинский подросток обманул 91-летнего курганского пенсионера на 633 тысячи

Пенсионера из Юргамышского округа обманули на крупную сумму мошенники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Юргамышском округе (Курганская область) 17-летний челябинец работал курьером мошенников. Он забрал 633 тысячи рублей у 91-летнего пенсионера. Об этом сообщается в tg-канале СУ СК по Курганской области.

В сентябре текущего года преступники в течение нескольких дней звонили пенсионеру. Представляясь сотрудниками банка и правоохранительных органов, они убедили мужчину в необходимости перевести все его сбережения на «безопасный счет». «В связи с тем, что пожилой человек не мог самостоятельно перевести деньги, к нему на такси приехал „курьер“. Назвав по указанию аферистов кодовое слово, подросток взял у пенсионера пакет с денежными средствами в сумме 633 тысячи рублей и с места происшествия скрылся», — пишут следователи.

Челябинский подросток нашел предложение о «легком заработке» в одном из мессенджеров. Осознавая противоправность своих действий, он согласился участвовать в схеме за вознаграждение. После получения денег большую часть суммы — 617 тысяч рублей — он перевел на счета организаторов преступления через челябинские банкоматы, оставив себе 16 тысяч рублей в качестве платы за «услуги».

Продолжение после рекламы

Пенсионер осознал, что стал жертвой мошенников, лишь спустя несколько дней и обратился в полицию. Личность «курьера» была быстро установлена сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Юргамышский».