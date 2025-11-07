Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Пожары

Курганские пожарные тушат загоревшийся ФАП в Кетовском округе. Фото

07 ноября 2025 в 12:54
Курганские пожарные выехали на горящий объект в Кетовском округе

Курганские пожарные выехали на горящий объект в Кетовском округе

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Каширино Кетовского округа (Курганская область) загорелся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Пожарным удалось локализовать возгорание. Об этом URA.RU сообщили источники из числа местных жителей.

«В селе Каширино загорелась больница, причина пока не известна. Есть ли пострадавшие — тоже не известно», — информировал редакцию пользователь telegram из числа местных жителей. Были высланы снимки с места происшествия. На них зафиксирован местный ФАП, из которого валит густой дым.

Редакция связалась с представителями МЧС региона. «Возгорание случилось в здание по улице Ленина в селе Каширино. Площадь составила 120 квадратных метров. На место прибыли сотрудники на четырех единицах техники. В 12:18 пожар был локализован», — сообщили в пресс-службе курганского ГУ МЧС в ответ на запрос. Пострадавших нет.

  • alt-text
  • alt-text
1/2

В курганском селе Каширино загорелся ФАП

Фото: Пользователь telegram #вижка

