Курганские пожарные тушат загоревшийся ФАП в Кетовском округе. Фото
Курганские пожарные выехали на горящий объект в Кетовском округе
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В селе Каширино Кетовского округа (Курганская область) загорелся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Пожарным удалось локализовать возгорание. Об этом URA.RU сообщили источники из числа местных жителей.
«В селе Каширино загорелась больница, причина пока не известна. Есть ли пострадавшие — тоже не известно», — информировал редакцию пользователь telegram из числа местных жителей. Были высланы снимки с места происшествия. На них зафиксирован местный ФАП, из которого валит густой дым.
Редакция связалась с представителями МЧС региона. «Возгорание случилось в здание по улице Ленина в селе Каширино. Площадь составила 120 квадратных метров. На место прибыли сотрудники на четырех единицах техники. В 12:18 пожар был локализован», — сообщили в пресс-службе курганского ГУ МЧС в ответ на запрос. Пострадавших нет.
В курганском селе Каширино загорелся ФАП
Фото: Пользователь telegram #вижка
