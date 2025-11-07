Логотип РИА URA.RU
В Кургане определена цена на землю с немецкими домами под снос

Землю с домами под снос в центре Кургана продадут за 25 миллионов рублей
07 ноября 2025 в 09:00
В Кургане снесут аварийные дома по улице Сухэ-Батора

В Кургане снесут аварийные дома по улице Сухэ-Батора

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана установили стоимость земельного участка по улице Сухэ-Батора и Победы. Территорию с домами, построенными пленными немцами, планируют продать почти за 25 миллионов рублей ради возведения нового квартала. Об этом сообщается на сайте администрации.

«Установить начальную цену предмета аукциона в размере рыночной стоимости права аренды, определенной по результатам рыночной оценки — 24 899 000 рублей. Установить обязательным условием участия в торгах внесение задатка в размере 6 000 000 рублей», — указано в постановлении. Проведение торгов намечено на ноябрь.

Ранее URA.RU писало, что в рамках комплексного развития территории (КРТ) запланирован снос пяти аварийных домов. Объекты находятся по улице Сухэ-Батора, 1, 7, 9, 11 и по улице Победы, 9. Ветхие здания уже расселены в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья. На территории площадью свыше 20 тысяч квадратных метров намечено строительство нового квартала из многоэтажных домов.

В рамках реализации проекта КРТ также будут реконструированы два объекта. За счет застройщика хотят обновить здание военкомата по улице Кремлева, 12 и трансформаторную подстанцию. Проведение торгов намечено на ноябрь. 

