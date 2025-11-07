Курганцев на выходных приглашают на масштабные соревнования по рукопашному бою

Соревнования по рукопашному бою пройдут в Кургане 8 и 9 ноября Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кургане на площадке спортивного комплекса имени В.Ф. Горбенко в Кургане состоятся крупные соревнования по рукопашному бою. Посетить мероприятие могут все желающие 8 и 9 ноября. Об этом сообщает спортуправления региона в своем tg-канале.

«8 и 9 ноября спортивный комплекс имени В.Ф. Горбенко города Кургана примет масштабные соревнования по рукопашному бою — первенство города Кургана, посвященное Дню народного единства и Областной турнир по рукопашному бою на Кубок РО ВВПОД „ЮНАРМИЯ“», — пишет ведомство. В состязаниях планируют принять участие около 400 юных спортсменов. География участников обширна: кроме представителей Кургана, Шадринска и Макушино, за победу будут бороться бойцы из Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и ХМАО-Югры.