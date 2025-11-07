Логотип РИА URA.RU
В Шадринске установили телескоп и хоровод планет. Фото

07 ноября 2025 в 15:00
В Шадринске (Курганская область) появились новые арт-объекты на космическую тему. Парковую зону на улице Автомобилистов рядом со школой украсили телескоп и хоровод планет. Об этом сообщает мэрия города в своем tg-канале.

«Телескоп и хоровод планет. Вблизи ОЦ „Созвездие“ установили арт-объекты. Парк по улице Автомобилистов рядом с новой школой украсили фигуры на космическую тематику», — пишут власти.

Ранее в этом парке уже были проведены значительные работы. Уложены пешеходные дорожки из плитняка, разбит сад, установлены системы освещения, скамейки и детские качели.

В Шадринске установили телескоп и хоровод планет

Фото: tg-канал мэрии Шадринска

