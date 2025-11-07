Новый дискаунтер в Курганской области планирует открытие в культурной столице региона

В Шадринске уже работает один магазин этой сети — на улице Ленина. Кроме того, недавно новый магазин открылся в селе Кетово под Курганом. Местные жители отмечают ограниченный ассортимент знакомых продуктов в сети «Находка» и неудобные условия хранения, особенно для молочной продукции. Несмотря на привлекательные цены на отдельные товары, большинство брендов неизвестны покупателям, что снижает их доверие к магазину. Покупательница отметила выгоду при покупке корма для животных и бытовой химии, однако продукты питания предпочла бы приобретать в других местах. В регионе также работают федеральные дискаунтеры «Светофор», «Доброцен», «Маяк» и «Чижик».