Новый дискаунтер в Курганской области планирует открытие в культурной столице региона
В Курганской области откроется новый дискаунтер
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Шадринске (Курганская область) откроется новый магазин-дискаунтер. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.
По словам собеседника агентства, торговая сеть активно ищет персонал для новой точки. «В Шадринске планируется запуск новой точки магазина-дискаунтера. Торговая сеть на новое место активно ищет персонал», — сообщил источник.
Факт подготовки к открытию подтвердился: на популярном сайте объявлений опубликованы вакансии для будущего магазина по улице Февральской. Представители сети по телефону также подтвердили планы по открытию торговой точки корреспонденту URA.RU.
В Шадринске уже работает один магазин этой сети — на улице Ленина. Кроме того, недавно новый магазин открылся в селе Кетово под Курганом. Местные жители отмечают ограниченный ассортимент знакомых продуктов в сети «Находка» и неудобные условия хранения, особенно для молочной продукции. Несмотря на привлекательные цены на отдельные товары, большинство брендов неизвестны покупателям, что снижает их доверие к магазину. Покупательница отметила выгоду при покупке корма для животных и бытовой химии, однако продукты питания предпочла бы приобретать в других местах. В регионе также работают федеральные дискаунтеры «Светофор», «Доброцен», «Маяк» и «Чижик».
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!