Общество

Мэр Екатеринбурга поздравил 101-летнего ветерана с днем рождения. Фото

08 ноября 2025 в 10:50
Ветеран прошел боевой путь от Тулы до Кенигсберга в составе Третьего Белорусского фронта

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил с 101-ым днем рождения ветерана Великой Отечественной войны и почетного гражданина города Дмитрия Устинова. Глава города поделился в своих соцсетях, как приехал к ветерану.

«Поздравил с днем рождения почетного гражданина Екатеринбурга, ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Петровича Устинова. 7 ноября ему исполнился 101 год... От лица жителей Екатеринбурга хотел бы еще раз пожелать имениннику крепкого здоровья и бодрости духа, мы гордимся поколением победителей», — рассказал Орлов в своем telegram-канале.

Дмитрий Устинов отправился на фронт летом 1943 года в качестве пулеметчика. Ветеран прошел боевой путь от Тулы до Кенигсберга в составе Третьего Белорусского фронта, участвовал в освобождении городов Беларуси. Устинов был дважды тяжело ранен, но всегда возвращался в строй.

Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова

