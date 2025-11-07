Идет проверка системы искусственного намораживания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Реконструкция стадиона «Юность» в Перми завершается. Все ключевые строительные работы уже выполнены. На данный момент идет проверка системы искусственного намораживания льда на круге для конькобежцев. Заключительный этап анонсировал глава региона Дмитрий Махонин.

«Системы искусственного намораживания дают возможность готовить лед даже в теплую погоду и поддерживать его в нормативном состоянии. Этот спортобъект является одним из из любимых мест для катания на коньках у спортсменов, жителей и гостей города. Предстоящей зимой мы сможем заново влюбиться в обновленный комплекс», — написал губернатор в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU публиковало большой материал, в котором рассказывало об исторической ценности стадиона «Юность» в Перми. За более чем вековую историю площадка несколько раз меняла название и облик, превращаясь из велодрома в главный городской спортобъект.