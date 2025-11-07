«Воевали не против меня, а против жителей»: экс-мэр Краснокамска сделал заявление на фоне ухода с поста

Игорь Быкариз заявил, что проделал огромную работу на посту главы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Глава города-сателлита Перми Краснокамска Игорь Быкариз, отстранение с поста мэра из-за прокуратуры, подвел итоги своей работы на посты. В интервью местному изданию «Краснокамская звезда» он заявил, что ему «не стыдно ни за один день на посту главы округа». Также Быкариз отметил, что те, кто добивался его увольнения, затеяли «войну против всех жителей» Краснокамского округа.

«Отмечу, что личные амбиции и политические интересы людей, которые устроили эту войну, оказались важнее развития округа. Воевали они не против меня, а против всех жителей округа, которые участвовали в его развитии и преображении», — приводит «Краснокамская звезда» слова Быкариза.

Градоначальник также отметил, что во время своего первого срока на посту главы Краснокамска он потратил «на устранение застарелых проблем, которые не решались десятилетиями». «Ведь мы взяли город в крайне запущенном состоянии, где царили раздоры и ничего не делалось. Нам пришлось все „вычищать“ с нуля», — пояснил журналистам Быкариз. Чиновник добавил, что еще не все потеряно и есть «необходимо дождаться решения кассационного суда».

