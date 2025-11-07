О причинах многочасовой задержки двух рейсов не уточняется Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В аэропорту Перми 7 ноября произошли значительные задержки двух авиарейсов. Речь идет о пятичасовых отставаниях от графика самолетов из Самары и в Казань.

«Рейс ЮВ 246 по маршруту Самара — Пермь, запланированный к прибытию в Пермь в 19:00, был перенесен на более позднее время. Прибытие самолета ожидается лишь в 00:20 8 ноября, то есть с задержкой в пять часов», — сказано на онлайн-табло Большого Савино.

Аналогичная ситуация сложилась с рейсом ЮВ 542, который должен был отправиться из Перми в Казань в 19:50. Время вылета также было изменено — самолет вылетит в 01:00 8 ноября. О причинах многочасовой задержки двух рейсов не уточняется.

