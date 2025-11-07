Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Перми рейсы из Самары и в Казань опаздывают на пять часов. Скрин

В пермском аэропорту отмечена пятичасовая задержка рейсов из Самары и в Казань
07 ноября 2025 в 13:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
О причинах многочасовой задержки двух рейсов не уточняется

О причинах многочасовой задержки двух рейсов не уточняется

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В аэропорту Перми 7 ноября произошли значительные задержки двух авиарейсов. Речь идет о пятичасовых отставаниях от графика самолетов из Самары и в Казань.

«Рейс ЮВ 246 по маршруту Самара — Пермь, запланированный к прибытию в Пермь в 19:00, был перенесен на более позднее время. Прибытие самолета ожидается лишь в 00:20 8 ноября, то есть с задержкой в пять часов», — сказано на онлайн-табло Большого Савино. 

Аналогичная ситуация сложилась с рейсом ЮВ 542, который должен был отправиться из Перми в Казань в 19:50. Время вылета также было изменено — самолет вылетит в 01:00 8 ноября. О причинах многочасовой задержки двух рейсов не уточняется.

Продолжение после рекламы

Рейс должен был отправиться из Перми в Казань в 19:50

Фото: скриншот онлайн-табло пермского аэропорта

Рейс ЮВ 246 по маршруту Самара — Пермь, запланированный к прибытию в Пермь в 19:00, был перенесен на более позднее время

Фото: скриншот онлайн-табло пермского аэропорта

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал