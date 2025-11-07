В Пермском крае власти предупредили жителей поселка о сносе всех домов
Дома поселка Камень снесут до Нового года (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Пермском крае поселок Камень в Александровском округе исчезнет не только с карты, но и вообще с лица Земли. Власти предупредили жителей, что они должны срочно вывезти все свое имущество, так как все дома будут снесены.
«Информируем вас о предстоящей ликвидации населенного пункта Камень. В связи с этим, все постройки будут демонтированы до конца 2025 года. Просим вас в кратчайшие сроки вывезти все ценное имущество из ваших домов. После указанного срока все оставшееся имущество будет утилизировано вместе со строениями», — говорится в сообщении, опубликованном в официальных аккаунтах администрации округа.
Поселок Камень находится на берегу реки Яйва в 50 км от второго по величине города края — Березников и в 60 км от столицы округа — Александровска. Весной 2020 года, как рассказывало URA.RU, жители жаловались, что оказались отрезаны от цивилизации из-за паводка. По их словам, власти отказывались строить мост или дамбу для защиты поселка.
Согласно документам, опубликованным на сайте администрации округа, решение о расселении поселка Камень было принято еще в декабре 2022 года. В 2024 году чиновники отчитались, что за 2023 год переселили 12 семей из 14, живущих в поселке. Под переселением подразумевалась выплата денег на покупку нового жилья на новом месте. В отчете отмечалось, что одна семья от заключения договора о соцвыплате отказалась. Предполагалось, что оставшимся людям деньги выплатят в 2024-25 годах.
