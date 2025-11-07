Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Пермском крае власти предупредили жителей поселка о сносе всех домов

Поселок Камень в Пермском крае полностью снесут до конца 2025 года
07 ноября 2025 в 12:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Дома поселка Камень снесут после Нового года (архивное фото)

Дома поселка Камень снесут до Нового года (архивное фото)

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае поселок Камень в Александровском округе исчезнет не только с карты, но и вообще с лица Земли. Власти предупредили жителей, что они должны срочно вывезти все свое имущество, так как все дома будут снесены.

«Информируем вас о предстоящей ликвидации населенного пункта Камень. В связи с этим, все постройки будут демонтированы до конца 2025 года. Просим вас в кратчайшие сроки вывезти все ценное имущество из ваших домов. После указанного срока все оставшееся имущество будет утилизировано вместе со строениями», — говорится в сообщении, опубликованном в официальных аккаунтах администрации округа.

Поселок Камень находится на берегу реки Яйва в 50 км от второго по величине города края — Березников и в 60 км от столицы округа — Александровска. Весной 2020 года, как рассказывало URA.RU, жители жаловались, что оказались отрезаны от цивилизации из-за паводка. По их словам, власти отказывались строить мост или дамбу для защиты поселка. 

Продолжение после рекламы

Согласно документам, опубликованным на сайте администрации округа, решение о расселении поселка Камень было принято еще в декабре 2022 года. В 2024 году чиновники отчитались, что за 2023 год переселили 12 семей из 14, живущих в поселке. Под переселением подразумевалась выплата денег на покупку нового жилья на новом месте. В отчете отмечалось, что одна семья от заключения договора о соцвыплате отказалась. Предполагалось, что оставшимся людям деньги выплатят в 2024-25 годах.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал