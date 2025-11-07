В Пермском крае власти предупредили жителей поселка о сносе всех домов

Дома поселка Камень снесут до Нового года (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае поселок Камень в Александровском округе исчезнет не только с карты, но и вообще с лица Земли. Власти предупредили жителей, что они должны срочно вывезти все свое имущество, так как все дома будут снесены.

«Информируем вас о предстоящей ликвидации населенного пункта Камень. В связи с этим, все постройки будут демонтированы до конца 2025 года. Просим вас в кратчайшие сроки вывезти все ценное имущество из ваших домов. После указанного срока все оставшееся имущество будет утилизировано вместе со строениями», — говорится в сообщении, опубликованном в официальных аккаунтах администрации округа.

Поселок Камень находится на берегу реки Яйва в 50 км от второго по величине города края — Березников и в 60 км от столицы округа — Александровска. Весной 2020 года, как рассказывало URA.RU, жители жаловались, что оказались отрезаны от цивилизации из-за паводка. По их словам, власти отказывались строить мост или дамбу для защиты поселка.

