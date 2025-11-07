Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Культура

Теодор Курентзис и его оркестр musicAeterna привезут в Пермь новую программу

Фестиваль «Дягилев+» в Перми пройдет 14-16 декабря
07 ноября 2025 в 14:17
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Теодор Курентзис выступит в Перми в декабре

Теодор Курентзис выступит в Перми в декабре

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Проект «Дягилев+», который является своеобразным послесловием к Дягилевскому фестивалю под руководством Теодора Курентзиса, пройдет в Перми 14-16 декабря. Главным его событием станет новая программа расширенного состава оркестра musicAeterna под управлением Курентзиса.

«Музыканты под управлением Теодора Курентзиса дадут два концерта 15 и 16 декабря (12+). Они исполнят „Кольцо без слов“ — сюиту, созданную дирижером Лорином Маазелем на основе оперной тетралогии Рихарда Вагнера „Кольцо нибелунга“», — рассказали организаторы. Другим ключевым выступлением станет концерт квартета имени Давида Ойстраха с камерной музыкой Дмитрия Шостаковича (12+).

Минифестиваль «Дягилев+» проводится с 2020 года в конце декабря. Устроители называет его послесловием к основной, летней программе Дягилевского фестиваля.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал