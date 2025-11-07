Теодор Курентзис и его оркестр musicAeterna привезут в Пермь новую программу
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
Проект «Дягилев+», который является своеобразным послесловием к Дягилевскому фестивалю под руководством Теодора Курентзиса, пройдет в Перми 14-16 декабря. Главным его событием станет новая программа расширенного состава оркестра musicAeterna под управлением Курентзиса.
«Музыканты под управлением Теодора Курентзиса дадут два концерта 15 и 16 декабря (12+). Они исполнят „Кольцо без слов“ — сюиту, созданную дирижером Лорином Маазелем на основе оперной тетралогии Рихарда Вагнера „Кольцо нибелунга“», — рассказали организаторы. Другим ключевым выступлением станет концерт квартета имени Давида Ойстраха с камерной музыкой Дмитрия Шостаковича (12+).
Минифестиваль «Дягилев+» проводится с 2020 года в конце декабря. Устроители называет его послесловием к основной, летней программе Дягилевского фестиваля.
