Россельхознадзор объяснил БПЛА, летающие над сельхозземлями в Пермском крае

Владельцы не выполняли обязательные мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорняками и деревьями Фото: Илья Московец © URA.RU

БПЛА летали над сельскохозяйственными землями в Пермском крае. За 10 месяцев 2025 года с помощью них удалось обследовать свыше 1200 гектаров участков. Речь идет о землях в Суксунском и Осинском округах. Квадрокоптер дал возможность получить детальное изображение и точно зафиксировать нарушения.

«Установлено, что владельцы земель не соблюдали предписанные требования и обязательные мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорняками и деревьями. Признаки ведения сельскохозяйственного производства не обнаружены», — сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю на официальном сайте.