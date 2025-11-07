Движение из Закамска в сторону центра города парализовано Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми второй день подряд водители стоят в огромной пробке на Красавинском мосту. По данным сервиса Яндекс.Карты, затор растянулся на несколько километров.

«Движение из Закамска в сторону центра города парализовано. Водители предупреждают, что из-за фур в левом ряду вновь образовалась яма, автомобили тормозят и пытаются перестроиться. Рабочие закрыли полосу», — сообщает telegram-канал «ЧП Пермь».

Пользователи онлайн-сервиса также оставляют комментарии-подсказки для других автомобилистов. Они пишут, что приходится притормаживать перед ямой и ехать вправо, поскольку для проезда осталась лишь одна полоса. Помимо самого моста движение затруднено на Светлогорской, Калинина и Адмирала Ушакова.

Днем ранее, 6 ноября, URA.RU уже сообщало о пробке в 1,5 километра на данном участке. Водители отмечали, что причиной образования затора в очередной раз стала дорожная яма по левой полосе движения.

На Красавинском мосту в Перми идет масштабный капремонт. На объекте очистили бетонные поверхности опор и пролетных строений. Подрядчик демонтирует покрытие, деформационные швы, опоры освещения и ограждения. Завершить работы планируется к ноябрю 2027 года.