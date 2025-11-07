В Пермском крае возбуждено 17 уголовных дел против энерговоров

Люди самовольно подключались к электричеству в Пермском крае Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правоохранительные органы возбудили с начала года 17 уголовных дел. Фигурантами стали энерговоры, которые самовольно подключались к электросетям и потребляли электроэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Россети Урал».

«За девять месяцев этого года возбуждено 17 уголовных дел. Пять из них квалифицированы по статье 165 УК РФ „Причинение имущественного ущерба путем обмана“, еще 12 — по статье 272 УК РФ „Неправомерный доступ к компьютерной информации“. Всего за девять месяцев этого года сотрудники пермского филиала энергокомпании направили в правоохранительные органы свыше 450 заявлений в отношении недобросовестных потребителей», — отметили в компании.