Стала известна дата обжалования ареста пермского экс-депутат заксобрания Константина Окунева
Начало заседания — в 15:30
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Рассмотрение апелляции на решение о заключении под стражу бывшего депутата краевого законодательного собрания Константина Окунева состоится в 15:30 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда в telegram-канале.
«Данная мера излишняя. Будем подавать апелляцию», — сообщал адвокат Иван Хозяйкин журналисту URA.RU в день вынесения приговора.
В ходе судебного заседания Окунев отрицал свою вину и не согласился с выдвинутыми обвинениями. Его защита предлагала в качестве меры пресечения домашний арест или залог в размере двух млн рублей.
URA.RU сообщало, что суд принял решение отправить бывшего депутата в следственный изолятор. Срок содержания под стражей — один месяц и 29 суток, до 28 декабря. Следственные органы обосновали необходимость такой меры пресечения тем, что у Окунева есть загранпаспорт, и он может скрыться от правосудия. Также у следствия возникли опасения, что он продолжит противоправную деятельность, в частности, будет использовать социальные сети.
Задержание Окунева произошло утром 29 октября в аэропорту. Ему инкриминируют публичные призывы к террористической деятельности. Стоит отметить, что ранее он уже привлекался к ответственности за размещение незаконных материалов в социальных сетях.
