Стала известна дата обжалования ареста пермского экс-депутат заксобрания Константина Окунева

Рассмотрение апелляции на решение о заключении под стражу бывшего депутата краевого законодательного собрания Константина Окунева состоится в 15:30 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда в telegram-канале.

«Данная мера излишняя. Будем подавать апелляцию», — сообщал адвокат Иван Хозяйкин журналисту URA.RU в день вынесения приговора.

В ходе судебного заседания Окунев отрицал свою вину и не согласился с выдвинутыми обвинениями. Его защита предлагала в качестве меры пресечения домашний арест или залог в размере двух млн рублей.

URA.RU сообщало, что суд принял решение отправить бывшего депутата в следственный изолятор. Срок содержания под стражей — один месяц и 29 суток, до 28 декабря. Следственные органы обосновали необходимость такой меры пресечения тем, что у Окунева есть загранпаспорт, и он может скрыться от правосудия. Также у следствия возникли опасения, что он продолжит противоправную деятельность, в частности, будет использовать социальные сети.