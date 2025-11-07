В Перми владелицу спортивной школы наказали за падение воспитанницы с высоты

Предпринимательница не имела лицензии для осуществления деятельности Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

39-летняя пермячка признана виновной в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ). Обвиняемая является ИП открыла спортшколу для детей и наняла сотрудников. Они не имели соответствующего образования и опыта работы.

«Женщина также не получила нужную для ведения деятельности лицензию. Как итог, в ноябре 2024 года несовершеннолетняя воспитанница, находясь на занятиях в данной школе, без должного контроля персонала и необходимой страховки, сорвалась со спортивного снаряда. Девочка упала на пол с высоты не менее двух метров и сломала руку. Травму квалифицировали как вред здоровью средней тяжести», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.

Судебная инстанция приговорила пермячку к штрафу и запретила ей заниматься деятельностью, связанной с предоставлением физкультурно-спортивных услуг несовершеннолетним, на срок 2,5 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Продолжение после рекламы