Пермячка хочет отсудить компенсацию за испорченный отдых дочери в ОАЭ

Ошибка в загранпаспорте стоила пермскому подростку отдыха в Дубае
07 ноября 2025 в 11:06
Теперь ее мама отстаивает компенсацию испорченного отпуска в суде

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Краснокамска (Пермский край) год копила деньги на семейную поездку в ОАЭ. Весной 2025 года женщина оформила документы и купила летнюю путевку себе и двоим дочерям. В аэропорту Екатеринбурга их остановили. Оказалось, что в загранпаспорте старшего ребенка не хватает буквы в отчестве. Документ признан недействительным. 

«Девушка была вынуждена отправиться одна домой на поезде. Отдых ее родственниц был испорчен. По возвращению в Краснокамск туристка обратилась к МВД и Минфину РФ с иском. Она потребовала взыскать убытки и компенсацию морального вреда. Ущерб был оценен почти в 250 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе Краснокамского городского суда Пермского края

Рассмотрение гражданского дела в судебной инстанции назначено на 16 декабря 2025 года. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяки отсудили у турфирмы шестикратную сумму путевки за испорченный Новый год. Им не понравилась организация тура в Казахстан.

