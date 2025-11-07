Пермячка хочет отсудить компенсацию за испорченный отдых дочери в ОАЭ
Мать отстаивает компенсацию испорченного отпуска в суде
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Жительница Краснокамска (Пермский край) год копила деньги на семейную поездку в ОАЭ. Весной 2025 года женщина оформила документы и купила летнюю путевку себе и двоим дочерям. В аэропорту Екатеринбурга их остановили. Оказалось, что в загранпаспорте старшего ребенка не хватает буквы в отчестве. Документ признан недействительным.
«Девушка была вынуждена отправиться одна домой на поезде. Отдых ее родственниц был испорчен. По возвращению в Краснокамск туристка обратилась к МВД и Минфину РФ с иском. Она потребовала взыскать убытки и компенсацию морального вреда. Ущерб был оценен почти в 250 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе Краснокамского городского суда Пермского края
Рассмотрение гражданского дела в судебной инстанции назначено на 16 декабря 2025 года. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяки отсудили у турфирмы шестикратную сумму путевки за испорченный Новый год. Им не понравилась организация тура в Казахстан.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!