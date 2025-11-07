Пермячка хочет отсудить компенсацию за испорченный отдых дочери в ОАЭ

Мать отстаивает компенсацию испорченного отпуска в суде Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Краснокамска (Пермский край) год копила деньги на семейную поездку в ОАЭ. Весной 2025 года женщина оформила документы и купила летнюю путевку себе и двоим дочерям. В аэропорту Екатеринбурга их остановили. Оказалось, что в загранпаспорте старшего ребенка не хватает буквы в отчестве. Документ признан недействительным.

«Девушка была вынуждена отправиться одна домой на поезде. Отдых ее родственниц был испорчен. По возвращению в Краснокамск туристка обратилась к МВД и Минфину РФ с иском. Она потребовала взыскать убытки и компенсацию морального вреда. Ущерб был оценен почти в 250 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе Краснокамского городского суда Пермского края